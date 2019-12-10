رئيسة معهد الاستشراق ببولندا في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات التابع لقطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية يوم الخميس 12 من ديسمبر الساعة السابعة مساء بقاعة (C) لقاء حول (الأدب العربي في بولندا.. ترجمات ودراسات) مع الدكتورة بربارا ميخالاك رئيس معهد الاستشراق بجامعة ياجيلونسكي ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها جامعة ياجالونيان كراكوف- بولندا، والدكتور شريف الجيار أستاذ زائر في كلية الآداب جامعة ياجالونيان وأستاذ النقد والأدب المقارن بقسم اللغة العربية وآدابها كلية الآداب جامعة بنى سويف. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.





يذكر أن البروفيسورة الدكتورة بربارة ميخالاك بيكولسكا رئيس قسم اللغة العربية وآدابها ورئيس معهد الاستشراق بجامعة ياجيلونسكي بولندا، ولدت في الحادي عشر من شهر فبراير/شباط عام 1965 م في بلدة كوبييرنيتسي .





في عام 1984 م اجتازت امتحان الشهادة الثانوية العامة بنتيجة جيد جدًا ، ثم قامت بالتسجيل في قسم اللغة العربية وآدابها بمعهد الاستشراق بجامعة ياجيلونسكي في كراكوف . في الفترة 1987 – 1989 م سافرت في منحة دراسية حكومية إلى الكويت ومن الكويت سافرت إلى عدد من الدول كمصر وتونس وجنوب اسبانيا الأمر الذي ساعدها على توسيع معرفتها بالأدب العربي. موضوع رسالتها في الماجستير "حياة وأعمال الكاتبة الكويتية المعاصرة ليلى العثمان"(تحليل لعدد من القصص المختارة التي تصور حياة المرأة الكويتية المعاصرة) .موضوع رسالة الدكتوراه "التقليد والإبداع في نتاج الكاتبة الكويتية المعاصرة ليلى العثمان" .



