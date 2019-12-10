شريف مدكور يتصدر جوجل.. رحلة الإعلامي ما بين سرطان القولون وفيروس الدم

واصل الإعلامي شريف مدكور تصدر مؤشر البحث جوجل في مصر بعد الإعلان عن إصابته بمرض جديد وهو فيروس في الدم، وذلك من خلال ظهور جديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نقل شريف مدكور أخبارا سيئة لمتابعيه بـ الإعلان عن إصابته بمرض جديد، عقب علاجه من سرطان القولون الذي أصابه منذ شهور.





وظهر الإعلامي شريف مدكور، في فيديو لايف عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك" ليطمئن متابعيه بعد غيابه فترة طويلة عن السوشيال ميديا.





وبدأ حديثه قائلًا: "أنا بقالي كتير مش بطلع لايف وبفتح لاقيت رسايل كتير من مرضى الكانسر واللي بياخدوا علاج وبيطمنوا عليا".





وكشف شريف مدكور عن سبب غيابه قائلًا: "أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، أنا كابرت شوية وبقيت أنزل ‏الشغل واعافر واشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة، في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي وأنا ‏معملتهاش، إن أنا الناس اللي كانت بتسلم عليا كنت بسلم عليهم وببوسهم، فأنا جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده بيبقى في الدم ‏وموجود عند كل الناس بس بيبقى بنسب قليلة".‏





وتابع شريف مدكور حديثه: "أنا طلع عندي لغاية 900 وده أدى إن درجة ‏حرارتي بقالي خمس أسابيع واصلة لـ 39 ونص، هو مالوش علاج غير إن الجسم يحاول يتخلص منه، وده اللي بيحصل لكن أنا عندي أنيميا ‏بسبب الكيماوي والمناعة قلت عندي وده طبيعي جدا لأي حد بياخد كيماوي".‏





واختتم شريف مدكور حديثه قائلًا: "جسمي هلك عشان يتخلص من الفيروس هو لسه عندي بس الحمد لله حرارتي قلت.. أنا إمبارح روحت مستشفى دار الشفا ونقلت كيسين دم، لتر دم عشان جسمي يقدر يقضي على الفيروس.. الموضوع مالوش دعوه أوي بالكانسر.. أنا اللي اهملت وعافرت.. اتحسنت شوية وقادر اتكلم".





إعلان شريف مدكور عن مرضه بهذه الطريقة سبقه قبل ذلك إعلانه عن السرطان، حيث تلقى المذيع المتخصص في شئون البيت والأسرة دعما كبيرا من زملائه في الوسط الإعلامي الفني، واستطاع أن يتجاوز تلك الأزمة بمعنويات كبيرة.





ظهر شريف مدكور شاحبا هذه المرة، بملامح يبدو عليها الكبر حيث بدأ حديثه بتحية متابعيه وتقديم الشكر لم سأل عنه واستفسر عن غيابه، كاشفا عن مروره بأزمة صحية بسبب قلة المناعة جراء العلاج الكيماوي الذي يخضع له بعد إصابته بسرطان القولون.





شريف قال "كبرت ومبقتش أستحمل .. فيه بعض الإرشادات اللي اتقالتي أنا ما التزمتش بيها وجالي فيروس في الدم، مش عارف إسمه إيه وأدى إلى ارتفاع درجة حرارتي إلى 39.5، والفيروس دة مالوش علاج غير إن الجسم هو اللي يتخلص منه بنفسه".





وجه شريف مدكور نصيحته لمرضى السرطان بعدم القلق من أي تأثير جانبي للعلاج قائلا " مش عايز أي حد عنده كانسر يقلق، أن اللي أهملت في العلاج وما اتبعتش التعليمات وكنت بنزل شغلي عادي وبسلم على الناس وبتعامل معاهم عن قرب وهي حاجات غلط".





وأضاف "كان المفروض ارتاح فترة .. والحمد لله اتحسنت شوية وقادر أتكلم، وبقدر أنزل الشغل أحيانا في الراديو والتلفزيون، ومشكلتي كانت مع الحرارة المرتفعة، الكانسر حاجة عادية ممكن تحصل لأي حد وبتعدي بس ياريت تلتزموا بتعليمات العلاج وبلاش السلامات وبلاش الأحضان والبوس".





انهالت رسائل الدعاء والدعم لـ شريف مدكور للمرة الثانية حيث انتشر فيديو شريف على الفيسبوك مع تعليقات متابعيه التي تمنت له الشفاء العاجل.





الفنانة روجينا قالت لشريف مدكور "الف سلامة عليك ياشريف ربنا يشفيك ويعافيك ويجعله فى ميزان حسناتك ويقويك انت زى القمر بدقن او من غير دقن".





وعلقت نشوى مصطفى "يارب يارب يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر ويديلك الصحة يارب - اجر وعافية ياحبيبى"، فيما علقت المذيعة مها بهنسي "يا حبيبي يا شريف ربنا يعافيك و يشفيك يا رب، ارتاح متضغطش على نفسك، Breathe deep and meditate ".





مع نهاية شهر أبريل الماضي، فاجأ شريف مدكور محبيه، حينما أعلن إصابته بورم لا يعرف نوعه إذا كان حميدًا أم خبيثا بالقولون، وكان ذلك من خلال صورة له بأحد المستشفيات، بعد خضوعه لفحوصات طبية استمرت 9 ساعات غادر بعدها إلى منزله.



