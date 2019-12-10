رئيس البرلمان يهدد الحكومة بالاستجواب: الرأي العام يضغط على المجلس









وقال: "يجب تطبيق العلاقة بين المجلس والحكومة مثلما يقول الدستور ولا يمكن أن تكون مقاعد الوزراء خالية وإلا سيتم دعوة الحكومة إلى إلقاء بيان داخل المجلس وإذا لم تحضر الحكومة سألجأ إلى الاستجواب والرأي العام ضاغط على المجلس، والنقد للأداء الحكومي والمجلس يلبي نداء المواطن".

انتقد رئيس البرلمان د. على عبد العال، الحكومة ووجه لها رسائل شديدة اللهجة للحكومة بسبب غيابها عن حضور الجلسات العامة، التي يقدم فيها النواب البيانات العاجلة.وقال عبد العال: "لن يتم عرض البيانات العاجلة إلا بحضور الوزير المختص وهذا ما هو متعارف عليه في التقاليد البرلمانية، وعندما تمر الواقعة تعتقد الحكومة أن الأمر مستقر ولا تعطيه اي اهتمام.ووجه رئيس البرلمان، كلامه للمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب قائلا: "المجلس لن يقبل في الجلسات القادمة القاء اي بيان عاجل دون حضور الوزير المختص و هذا عملا بما جرت عليه السوابق البرلمانية ولا قيمة للبيان العاجل بدون حضر الوزير".وأضاف أنه سيتم إخطار الحكومة للوزير قبل تقديم البيان العاجل؛ لأن البيان العاجل يعني أن هناك خللا يقتضي تدخلا سريعا من الوزير المختص ولا قيمة لبيان بدون حضور الوزير، متابعًا: "نؤسس لعمل برلماني يتفق مع الدستور واللائحة و السوابق البرلمانية وتقوم الامانة العامة بإبلاغكم والوزير المختص بوقت البيان العاجل قبل حضور الوزير ب 48 ساعة و يترتب على عدم حضور الوزير الانتقال للوسيلة الرقابية الأخرى ونأمل أن تكون الحكومة متعاونة.