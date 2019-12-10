ضبط عاطل بحوزنه سلاح ناري و66 قطعة حشيش بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز منوف بمحافظة المنوفية من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري وتم تحرير محضر بالواقعة.تلقى اللواء محمد ناجي مدير وزير الداخلية مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف يفيد بتمكن الرائد خالد مكاوي رئيس وحدة المباحث والنقيب محمد خليل من ضبط أ. ع 31 عاما عاطل وبحوزته فرد خرطوش و66 قطعة حشيش ومبلغ مالي.وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.