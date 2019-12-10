وزير لبناني يعلنها دون خوف: لسنا صندوق بريد لإيران

هاجم وزير في الحكومة اللبنانية المستقيلة حزب الله التابع لإيران، على ما يقوم به من مؤامرات ضد لبنان، معتبرًا أن لبنان لن يكون ملاذًا لمغامرات إيران في المنطقة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح عبر حسابه على "تويتر": "الكلام المنسوب إلى مسؤول إيراني حول استخدام الأراضي اللبنانية منطلقا لحروب إقليمية هو كلام غير مسؤول ومتعجرف، يشكل تطاولا على سيادة لبنان شعبا ودولة".



أضاف تستطيع ايران أن تدافع عن نفسها كيفما تشاء ولكن لبنان ليس صندوق بريد للحرس الثوري الإيراني وليس ساحة للاستخدام الخارجي من أي دولة، وكلام المسؤول الإيراني مردود جملة وتفصيلا.



ونادى المحتجون اللبنانيون خلال المظاهرات بطرد الموالين لإيران من دوائر التأثير السياسية معتبرين أن هذه الدولة، تضر لبنان بتدخلها، وبدعمها لحزب حسن نصر الله(زعيم الحزب).

