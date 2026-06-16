إلهام شاهين تكشف لصدى البلد كواليس شخصيتها في فيلم الحافي

كشفت النجمة إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل شخصيتها في فيلم "الحافي"، الذي تواصل تصوير مشاهده خلال الفترة الحالية.

وقالت إلهام شاهين إنها تجسد ضمن أحداث العمل شخصية خبيرة تاروت، وهي شخصية مختلفة وجديدة عليها، حيث تعتمد على الدجل والشعوذة لتحقيق مكاسب مادية، مستغلة احتياجات الناس ورغبتهم في معرفة المستقبل.

وأضافت أن الشخصية تحمل العديد من التفاصيل ، مؤكدة أن الفيلم يتضمن العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة التي ستجذب الجمهور طوال فترة عرضه.

ويطرح فيلم "الحافي" قضية الشكل الجديد للدجل والشعوذة، وكيفية السيطرة على عقول الناس في العصر الحديث، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تُستخدم أحيانًا في الترويج للأفكار الوهمية واستغلال البعض ماديًا ونفسيًا.

ويواصل فريق العمل حاليًا تصوير مشاهد الفيلم داخل الحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وسط أجواء من الحماس والترقب لخروج العمل إلى النور.

ويشارك في بطولة فيلم "الحافي" نخبة من النجوم، أبرزهم إلهام شاهين، عمرو عبد الجليل، إلهام صفي الدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الغيطي.