وزارة الجيوش الفرنسية تشارك في منتدى أسوان للسلام والتنمية

تشارك سكرتيرة الدولة الفرنسية لدى وزارة الجيوش، جنينيفييف داريوسيك، في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذي يعقد غدا "الأربعاء" ويستمر لمدة يومين.



وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية - على موقعها الإلكتروني - أن جنينيفييف داريوسيك ستجري مباحثات ثنائية خلال الزيارة التي تشمل القاهرة و أسوان.



ويشارك في منتدى أسوان للسلام و التنمية المستدامة، رؤساء دول وحكومات، ومسئولون رفيعو المستوى من الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي.



و تعقد الدورة الافتتاحية للمنتدى على مدار يومي 11 و12 ديسمبر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أسوان باعتبارها عاصمة الشباب الإفريقي، وفي ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الفريقي.