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أخبار البلد

وزارة الجيوش الفرنسية تشارك في منتدى أسوان للسلام والتنمية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:22 م
صدى البلد
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أ ش أ
تشارك سكرتيرة الدولة الفرنسية لدى وزارة الجيوش، جنينيفييف داريوسيك، في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، الذي يعقد غدا "الأربعاء" ويستمر لمدة يومين.

وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية - على موقعها الإلكتروني - أن جنينيفييف داريوسيك ستجري مباحثات ثنائية خلال الزيارة التي تشمل القاهرة و أسوان.

ويشارك في منتدى أسوان للسلام و التنمية المستدامة، رؤساء دول وحكومات، ومسئولون رفيعو المستوى من الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي.

و تعقد الدورة الافتتاحية للمنتدى على مدار يومي 11 و12 ديسمبر، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أسوان باعتبارها عاصمة الشباب الإفريقي، وفي ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الفريقي.
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