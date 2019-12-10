منال عوض: المستثمرون انبهروا بالترتيب والنظام في محافظة دمياط

قالت منال عوض،محافظ دمياط، إن دمياط مدينة الأثاث الكبيرة قامت بعمل طفرة ونقلة فى صناعة الاثاث المصرى فى محافظة دمياط ككيان اقتصادي متكامل .



وأضافت منال عوض، من خلال الهاتف المذاع على فضائية " أكسترا نيوز " أن المستثمرين انبهروا بالترتيب والنظام الموجود فى محافظة دمياط،لافتة إلى ان دمياط ليست محطة لصنع الأثاث فقط ،بل هى تحتوى على مركز تكنولوجى للتحكم فى المنتجات التى يتم تصديرها للخارج .



وأشارت محافظ دمياط،إلى أن فى الماضي كان يوجد صعوبة في استرجاع ما تم تصديره مرة أخرى بينما الان سهلنا استرجاع منتجات دمياط فى حاله وجود اى عيب او مشكلة به .



وتابعت : أن اليوم أصبحنا نمتلك شهادة للمنتج وضمان سنة مع اثاث دمياط المصدر للخارج ، إلى جانب التفاوض مع الصناع الموجودين فى ترك جزء من المبلغ يتم دفعه بعد سنة للتأكيد على جودة وسلامة المنتج المصرى.