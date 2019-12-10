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رياضة

الثأر والهروب من الجحيم .. 5 أسباب تشعل موقعة الزمالك وبيراميدز في الدوري

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:22 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
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عمرو الحلواني
يترقب عشاق كرة القدم فى مصر المواجهة القوية التي ستجمع الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

وتعد مواجهة الزمالك وبيراميدز واحدة من أقوى المباريات فى الفترة الحالية فى ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين فى كافة الخطوط .

ويتوقع الجميع أن تكون مواجهة الخميس المقبل بين الزمالك وبيراميدز فى غاية الإثارة والقوة؛ نتيجة العديد من الأسباب والتى يمكن حصرها فيما هو تالى :

1- الثأر من سقوط الكأس
رفع الفرنسي ديسابر المدير الفنى لبيراميدز راية التحدي قبل مواجهة الزمالك المقبلة فى ظل رغبته إلى محو آثار السقوط الكبير أمام الفريق الأبيض فى نهائى كأس مصر، وتلقيه هزيمة مدوية بثلاثة أهداف دون رد فى مباراة شهدت تفوق الزمالك بشكل ملحوظ ونجح فى التلاعب بيراميدز.

2 -شهادة ميلاد حقيقة لـ كارتيرون
يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك إلى تحقيق الفوز خلال مواجهة بيراميدز من أجل تقديم أوراق اعتماده بقوة لدى عشاق القلعة البيضاء، بعد أـن تولى تدريب الفريق الأبيض قبل عدة أيام خلفا للصربي ميتشو بعد سقوط الزمالك أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان كارتيرون حقق فوزا إفريقيا مهما مع الزمالك على حساب أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية، إلا أن جماهير الزمالك تنتظر شكل الفريق الأبيض مع كارتيرون أمام بيراميدز؛ نظرا لقوة المباراة والقوة التي يتمتع بها الفريق المنافس.

3 - الخلطة الفرنسية بين باتريس وسباستيان
تشهد مباراة الزمالك وبيراميدز صراعا من نوع خاص بين مدربين يجملان نفس الجنسية "الفرنسية" وهم سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز و باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، وهو ما قد يصعب المباراة على الطرفين ويزيد من حماسها داخل أرضية الملعب خاصة فى ظل تمتع المدربان بتاريخ تدريبي جيد.

4- النتائج السلبية تحاصر الطرفين
يبحث كل من الزمالك وبيراميدز عن الفوز بمباراة الخميس التى تجمعهما نتيجة النتائج السيئة التى حققها الفريق فى الجولات الماضية من الدوري الممتاز وهو ما أدى إلى فقدهما المركز الأول فى ترتيب المسابقة .

كان الزمالك تلقى هزيمة فى آخر لقاءاته بالدوري أمام إنبي بهدفين مقابل هدف ، وتعادل بيراميدز مع أسوان بهدفين لكل منهما.

ويبحث كل من الفريقين عن تحقيق الفوز فى المباراة من أجل العودة مجددا إلى الطريق الصحيح والسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على المراكز الأول بجدول ترتيب المسابقة.

5- وفرة النجوم أصحاب القدرات المميزة
يمتلك الزمالك وبيراميدز مجموعة من أبرز اللاعبين فى مختلف المراكز، وهو ما يبشر أن المباراة ستكون فى غاية القوة والإثارة، فيمتلك بيراميدز مجموعة من اللاعبين الرائعين أصحاب الخبرات الكبيرة وعلى رأسهم عبدالله السعيد والنجم البوركيني إيريك تراورى ومحمد فاروق ونبيل دونجا والحارس أحمد الشناوى وعلى جبر وجون أنطوى، وفي الزمالك يوجد مجموعة قوية أيضا من اللاعبين وعلى رأسهم أشرف بن شرقي وطارق حامد وفرجاني ساسى ومصطفى محمد ويوسف أوباما ومحمد عواد ومصطفى فتحى وشيكابالا.
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