جولات مفاجئة يومية.. تفاصيل زيارة محافظ كفر الشيخ لـ بيلا ..صور

واصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جولاته الميدانية المفاجئة؛ لتفقد المنشآت الطبية والتعليمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



زار محافظ كفر الشيخ، اليوم، مركز بيلا، وتفقد مدرسة أحمد عبدالعزيز الابتدائية؛ للاطمئنان علي مستوي التلاميذ والخدمات التعليمية، من خلال الاطلاع على فصول وفناء المدرسة، ومكتب الوسائل التعليمية بالمدرسة ودفاتر تحضير المدرسين.



كلف محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة لفحص المدرسة وتلافي جميع الملاحظات، ورفع مستوى النظافة داخل المدرسة، وتفعيل الأنشطة الرياضية بجميع المدارس واتخاذ اللازم نحو تجهيز الملاعب بكافة أنواعها ومستلزماتها.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مدرسة بيلا الاعدادية بنات القديمة بمدينة بيلا، حيث تفقد فصول المدرسة، وتحاور مع الطلاب واطلع على دفاتر التحضير، وتفقد معمل الحاسب الآلي.



وكلف المحافظ مدير الإدارة بإجراء حصر شامل لجميع أجهزة الحاسب الآلي علي مستوي الإدارة، واتخاذ اللازم نحو الأجهزة المعطلة وإصلاحها، وتفقد فناء المدرسة، مكلفا التعليم الزراعي بتجميل الفناء وزراعة الأشجار والورود بجميع مدارس المحافظة.



وشملت جولة المحافظ، تفقد مستوى النظافة وحالة الطرق بقرية إبشان، مشددًا برفع الإشغالات والنظافة وصيانة أعمدة الإنارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات والقمامة أول بأول، والتواصل مع المواطنين.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، طريق كفرالشيخ / بيلا مرورًا بقرية إسحاقة، مشددًا بحظر التشوينات الموجودة على جانبي الطريق، ورفع جميع الإشغالات والتشوينات ومصادرتها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.



وعلى صعيد متابعة المنظومة الطبية، زار محافظ كفر الشيخ، مستشفى الحميات بمدينة بيلا، والتي تعمل كبديل للمستشفى المركزي لحين الانتهاء من المبني.



وتفقد جميع أقسام المستشفى، وتم المرور علي قسم الاستقبال، والعيادة الخارجية والصيدلية والقسم الداخلي للمستشفي، وقسم الحضانات بالمستشفي، والتي تضم 11حضانًا لاستقبال الحالات، من بينهم 3 احتياطي ).



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، غرفة التعقيم، مؤكدًا علي توفير الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية، ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، وحدة الغسيل الكلوي بمسجد عبدالرحمن البيلي ببيلا، والتي تضم 6 ماكينات استقبال حالات و 5 ماكينات احتياطي، والتي تستقبل 30 حالة يوميًا، مقدمًا الشكر للقائمين علي وحدة الغسيل الكلوي بالمسجد.



وأشار المحافظ إلى تكريم السيد ابراهيم موسي رخا، المتبرع والقائم علي وحدة الغسيل الكلوي بمسجد عبد الرحمن البيلي، في أول لقاء مواطنين لجهوده الخيرية ومشاركته المجتمعية.



وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بكفر الشيخ، بأخذ عينة من محطة المياه والفلترة الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي لتحلليها، و تكليف معمل الصحة بأخذ عينة من داخل المحطة؛ للاطمئنان علي جودة المياه وحفاظًا علي سلامة المرضي.



ووجه المحافظ بتكثيف المرور اليومي والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وموجها بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبي وصرف العلاج، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين.

