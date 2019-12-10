ندى بهجت تكشف عن تفاصيل دورها فى استدعاء ولى عمرو

أقيم أمس العرض الخاص لفيلم "استدعاء ولي عمرو " بصحبه أبطال الفيلم محمد عز، ومحمد لطفي، وصبري فواز، وندى بهجت وعدد كبير من الفنانين.



وقالت ندى بهجت إنها تقدم شخصية تدعى “مي” وهي فتاة متفوقة علميا أثناء مراحل الدراسة ودائما وأبدا تتفوق على أصدقائها جميعا لتكون مميزة ولكن مع مرور الأحداث كل هذا سيتغير إلى عدة عوامل مختلفة الأبعاد.



وأضافت ندى أن من أصعب المشاهد التي واجهتها في التصوير هي تصويرنا في مدرسة صباحا وكانت الشمس قاسيه للغاية وكنا مجبرين علي التصوير.



وأوضحت "ندي بهجت " في تصريح خاص لصدي البلد : أنها تقوم بتصوير فيلم "عيد جواز" وهو بطولة جماعية من إيهاب فهمي، دوللي شاهين ، محمد سليمان ، عمر خورشيد ، اميره نايف ، وتأليف السيناريست أسامة فهمى ومن إخراج أحمد فهمى عبدالظاهر.



يذكر أن ندى بهجت عرض لها مؤخرا مسلسل "بحر" والذي حقق نجاحا كبيرا وهو بطولة نخبة من النجوم ألا وهم الفنان ماجد المصرى ,محمد دياب, ندي بهجت, ثراء جبيل ,ميرنا نور الدين,كوكى, نورهان ,فوزية محمد ,محمد على رزق ,عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكى، منة عرفة وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.