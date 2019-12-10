بداية حفل توزيع جوائز نوبل لـ عام 2019 في العاصمة السويدية

بدأت فعاليات حفل توزيع جوائز نوبل لعام 2019، اليوم، في ستوكهولوم العاصمة السويدية.



ووفقا لوكالة أسوشيتد برس فسيحصل الفائز الياباني بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، أكيرا يوشينو، على جائزته في الحفل المقام في السويد اليوم.



وبدأ حفل توزيع جوائز نوبل بخلاف جائزة السلام في الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي في قاعة للحفلات الموسيقية في وسط ستوكهولم، وسيتم منح الفائزين الميداليات والدبلومات من قبل ملك السويد كارل جوستاف أمام أكثر من 1500 ضيف.



ويوشينو الذي سيكرم اليوم هو زميل فخري في شركة الكيماويات اليابانية الكبرى Asahi Kasei Corporation، وهو واحد ضمن الثلاثة علماء الفائزين بنوب لكيمياء لمساهمتهم في تطوير بطارية ليثيوم أيون والتي تستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.



وسيتبع الحفل مأدبة حيث سيحضرها الفائزين مع أفراد من العائلة المالكة في السويد.