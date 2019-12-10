من «صفقة عالمية» إلى ورطة بـ 2.5 مليون دولار.. ملخص أزمة خالد بوطيب مع الزمالك

لم يكن مردود المهاجم المغربي خالد بوطيب في الزمالك كافيا للإبقاء على اللاعب الذي ملت منه دكة الزمالك خلال الموسم الماضي، ولم يترك بصمة حقيقية في خط هجوم الفريق، وهو ما دفع إدارة النادي لاتخاذ قرارها بفسخ التعاقد مع اللاعب.



التوقعات التي صاحبت انطلاقة خالد بوطيب مع الزمالك تنبأت له بمواسم رائعة مع الزمالك نظرا لتألق اللاعب اللافت خلال مونديال روسيا 2018، وإحرازه هدفا في مرمى المنتخب الإسباني، وهو ما لفت نظر ادارة الزمالك للتعاقد مع اللاعب من نادي مالطة سبورت التركي قبل ان تمتد إليه أيادي الفرق الأوروبية في صفقة وصفها الزملكاوية بـ العالمية.



كواليس التعاقد



في ساعة متأخرة مساء الجمعة 4 يناير الماضي كان نادي الزمالك قد حصل على توقيع اللاعب الذي أنهى عاما رائعا على المستوى الدولي مع منتخب المغرب وتألق مع ناديه التركي.



حفاوة النادي الأبيض بتوقيع اللاعب لم تكن خافية، ولا توازي حتى احتفال النادي بالصفقات التي تتألق حاليا في صفوفه وعلى رأسها المغربي أشرف بن شرقي أو التونسي فرجاني ساسي.



الزمالك حينها أعار المهاجم الكونغولي كاسونجو لنادي الوحدة السعودي، حتى يفسح المجال لقدوم النجم الجديد الذي سيقود خط هجوم الفريق.



تعاقد بوطيب مع الزمالك كان من المفترض أن يستمر لـ 3 سنوات ونصف مقابل مليون ونصف يورو بخلاف ما يتقاضاه اللاعب الدولي المغربي من النادي.



إصابات ومستوى ضعيف



المهاجم خالد بو طيب كان طيبا أكثر من اللازم ولم يفلح في التأثير الفعلي في هجوم الفريق خلال الموسم المنقضي وقلت مشاركاته بسبب سوء المستوى والمردود الضعيف.



الإصابات أيضا ضربت بوطيب فابتعد قسرا بعض الأوقات مما أثر على مردوده البدني ولعل آخر الإصابات هي الحالية والتي دفعت النادي للتخلي عنه غير أن أندية المغرب رفضته لعدم جاهزيته.



ورطة الـ 2.5 مليون دولار



يرغب نادي الزمالك في فسخ التعاقد مع بوطيب والتعاقد مع لاعب جديد في مركز الهجوم بسبب تأكد غيابه لنهاية الموسم الجاري لخضوعه لجراحة في الركبة بفرنسا.



لكن المعضلة التي تواجه نادي الزمالك هي أحقية بوطيب في الحصول على ما يقترب من 2.5 مليون دولار وهو مبلغ كبير للغاية يرفض الزمالك تحمله مقابل فسخ التعاقد معه.