ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبطال أوروبا.. محمد صلاح يهدر انفرادا ويضيع فرصة تقدم ليفربول أمام سالزبورج

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:14 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
عمرو ابوبكر
أهدر فريق ليفربول الإنجليزي، فرصة الهدف الأول في شباك منافسه فريق ريد بوك سالزبورج، في المباراة التي تقام على ملعب رد بول ارينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مرر لوفرين لاعب ليفربول الكرة بمهارة رائعة ليتسلمها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وينفرد بحارس مرمى الفريق النمساوي، ويسددها صلاح بقدمه اليمنى في جسد حارس المرمى لترتطم به وخرج ركلة ركنية.

وجاء تشكيل ليفربول كالاتي:

أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، ماني، صلاح، فيرمينو.

فيما جاء تشكيل سالزبورج كالاتي:

ستانكوفيتش، أولمر، فوبر، أنجويني، كريستنسين، يانوزوفيتش، مويبو، مينامينو، زوبوزلاي، هوانج، هالاند.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يتحدى أجويرو.. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

محمد صلاح يعود لتشكيل ليفربول المتوقع أمام نابولي في دوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يعود أساسيًا ويقود هجوم ليفربول أمام نابولي

ليفربول يشعل ملعب آنفيلد بهدف التعادل فى شباك نابولي .. فيديو

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برايتون فى الدوري الإنجليزي

التشكيل الرسمي | محمد صلاح على دكة البدلاء أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مفاجأة برلمانية بشأن علاج مرضى الأورام

حداد 40 يوما.. ماذا حدث في مصر ليلة إعدام طومان باي؟

بعد الحديث عن انفراجة في الأزمة الخليجية.. أمير قطر يخيب الآمال بهذا الموقف

جالسة على سرير .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بالأسود

الزمالك يشكو حمدي النقاز بعد هروبه.. ومرتضى منصور لللاعب: "ستدفع الثمن"

شاهد.. انهيار ليلى علوى وظهور وحيد حامد بالعكاز فى جنازة سمير سيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رينو ونيسان وفورد وسوزوكي .. فيات fiat تعلن تخفيض أسعارها

5 حالات مرضية غريبة ونادرة ربما لم تسمع عنها .. أبرزها "متلازمة رائحة السمك"

صفة مشتركة بين الأميرة شارلوت ابنة كيت ميدلتون والملكة إليزابيث