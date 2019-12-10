أبطال أوروبا.. محمد صلاح يهدر انفرادا ويضيع فرصة تقدم ليفربول أمام سالزبورج

أهدر فريق ليفربول الإنجليزي، فرصة الهدف الأول في شباك منافسه فريق ريد بوك سالزبورج، في المباراة التي تقام على ملعب رد بول ارينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



مرر لوفرين لاعب ليفربول الكرة بمهارة رائعة ليتسلمها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وينفرد بحارس مرمى الفريق النمساوي، ويسددها صلاح بقدمه اليمنى في جسد حارس المرمى لترتطم به وخرج ركلة ركنية.



وجاء تشكيل ليفربول كالاتي:



أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، ماني، صلاح، فيرمينو.



فيما جاء تشكيل سالزبورج كالاتي:



ستانكوفيتش، أولمر، فوبر، أنجويني، كريستنسين، يانوزوفيتش، مويبو، مينامينو، زوبوزلاي، هوانج، هالاند.