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رياضة

دوري الأبطال .. محمد صلاح يقود ليفربول بهدف إعجازي للتأهل إلي دور الـ 16 على حساب سالزبورج

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:54 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزًا بهدفين دون رد على مضيفه ريد بوك سالزبورج النمساوي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري ابطال اوروبا.

سجل نابي كيتا الهدف الأول من تمريرة عرضية من قبل ساديو ماني ليسددها رأسية متقنة في شباك سالزبورج النمساوي، فيما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني من انفراد بعد أن تخطى الحارس وسجل كرة مقوسة بيمينه لتدخل الشباك الخالية.

ونجح صلاح فى تسجيل ثاني أهداف ليفربول فى شباك سالزبورج معززًا تقدم الريدز فى مشواره نحو الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا، واصلًا إلى هدفه رقم 200 فى مسيرته الكروية.

الفوز جعل ليفربول فى صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة ضامنًا الصعود في الصدارة، متخطيًا نابولي صاحب الـ 12 نقطة، بينما يلعب سالزبورج النمساوي بالدوري الأوروبي.

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