اضرار الكورتيزون للجسم .. يرفع ضغط الدم ويسبب هشاشة العظام

اضرار الكورتيزون للجسم متعددة، إلا أن أبرز الأضرار الواضحة التى يسببها الكورتيزون تتمثل فى زيادة الوزن، والإصابة بصداع في الرأس والغثيان والقيء، وحب الشباب، والتعرق الشديد وغيرها من اضرار الكورتيزون للجسم كله، والتى تظهر أعراضه على أجزاء مختلفة للجسم.. لذلك نستعرض اضرار الكورتيزون للجسم فى سياق التقرير التالي.



اضرار الكورتيزون للجسم



رغم أن الكورتيزون يقوم بعلاج بعض الأمراض مثل تقليل الالتهابات والاستجابات المناعية واستخدامه كعلاج بديل لبعض الهرمونات، إلا أن هناك اضرار للكورتيزون على الجسم قد تصل إلى حد الخطورة حيث تتضمن اضرار الكورتيزون للجسم ما يلي:-



1- يؤدى الكورتيزون إلى تلف الغضروف وموت العظم القريب، وتمزق الأوتار، وهشاشة العظام.



2- التهاب المفاصل على الرغم من أن الكورتيزون يساهم فى تقليل الالتهابات إلا أنه قد يؤدى فى نفس الوقت إلى التهاب المفاصل وتلف الأعصاب.



3-زيادة مؤقتة في نسبة السكر في الدم



4- ترقق الجلد والأنسجة الرخوة حول مكان الحقن، فضلا عن تفتيح البشرة حول مكان الحقن



5- كما يعد تورم الوجه أحد الاضرار الناجم عن الكورتيزون



6- كما يؤدى الكورتيزون إلى قصور القلب، وضيق في التنفس، وزيادة معدل ضربات القلب وتورم الذراعين والساقين، وارتفاع ضغط الدم



7- مشاكل العضلات من بينها ضعف العضلات، وحدوث كسر العظام في العمود الفقري



8- مشاكل في المعدة، حيث يؤدى الكورتيزون إلى حدوث قرحة هضمية مع ألم الجزء العلوى في المعدة.



9-التهاب البنكرياس والذى يؤدى إلى تباطؤ النمو في الأطفال



10- إصابة العين من خلال الرؤية الضبابية، وحدوث تشنجات



11- تفاعل الكورتيزون مع الأدوية الأخرى مثل الفيتامينات أو الأعشاب الأخرى التي قد تتناولها، لذلك يُنصح بضرورة استشارة الطبيب فى كافة الأدوية التى يتم تناولها مع الكورتيزون.



12- قد يسبب الكورتيزون الحساسية الشديدة مثل ظهور الطفح الجلدي، والحكة وتورم في الوجه واللسان.



13- يُحذر تناول الكورتيزون للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب حيث هذا الدواء يمكن أن يرفع ضغط الدم، كما ينصح الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري استشارة الطبيب لأن الكورتيزون يمكن أن يزيد من نسبة السكر في الدم.



مصدر المعلومات مواقع healthline وmayoclinic وchemocare.