البحث العلمي تعلن عن برنامج منحة المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم.. تعرف على التفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج الصيف للعلماء الشباب، وذلك فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، ينظم البرنامج المعهد فى مقره بمدينة لاكسينبرج بالنمسا لمدة 3 شهور من يونيو إلى أغسطس من كل عام.





ويستهدف البرنامج طلبة الدكتوراه (حوالى 2 سنة قبل الحصول على درجة الدكتوراه) الذين يعملون فى مجال بحثى وعلمى متوافق مع البحوث الجارية في المعهد، ولديهم الرغبة فى استكشاف آثار عملهم على صانعى القرار. سيعمل المشاركون تحت الإشراف المباشر لعلماء من ذوى الخبرة فى المعهد فى بيئة بحثية فريدة متعددة التخصصات.





مجالات البحث





Air Quality and Greenhouse Gases





Advanced Systems Analysis





Ecosystem Services and Management





Energy





Evolution and Ecology





Risk and Resilience





Transitions to New Technologies





Water





World Population



