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تعليم

البحث العلمي تعلن عن برنامج منحة المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج الصيف للعلماء الشباب، وذلك فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، ينظم البرنامج المعهد فى مقره بمدينة لاكسينبرج بالنمسا لمدة 3 شهور من يونيو إلى أغسطس من كل عام.

ويستهدف البرنامج طلبة الدكتوراه (حوالى 2 سنة قبل الحصول على درجة الدكتوراه) الذين يعملون فى مجال بحثى وعلمى متوافق مع البحوث الجارية في المعهد، ولديهم الرغبة فى استكشاف آثار عملهم على صانعى القرار. سيعمل المشاركون تحت الإشراف المباشر لعلماء من ذوى الخبرة فى المعهد فى بيئة بحثية فريدة متعددة التخصصات.

مجالات البحث

Air Quality and Greenhouse Gases

Advanced Systems Analysis

Ecosystem Services and Management

Energy

Evolution and Ecology

Risk and Resilience

Transitions to New Technologies

Water

World Population

وسيقوم المعهد بتحمل النفقات الكاملة لباحث مصرى -إذا تم قبوله- طبقًا لجودة البيانات والمواد المقدمة فى طلب الالتحاق ومدى توافق المجال البحثى مع برامج المعهد المختلفة، وذلك بناء على اتفاق تعاون بين الأكاديمية والمعهد، وعلى الباحثين المقيمين فى ألمانيا التقدم حيث توجد فرصة لقيام الجانب الألمانى بتمويل اشتراكهم.
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