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محمد شتا: استخراج التوكيل من الشهر العقاري يمر بـ5 مراحل.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:15 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
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البهى عمرو
قال محمد شتا، الخبير فى مجال الإدارة، إن أي مواطن يذهب للشهر العقاري لاستخراج توكيل يمر بـ 5 مراحل وهي: الحصول على التوكيل من الخزنة، ثم يذهب للموثق لإثباته، ثم يذهب للموظف للتوقيع عليه، ويذهب للحسابات لدفع الأموال ثم يعود مرة أخرى للموثق لإصدار التوثيق وإمضائه من رئيس المكتب.

وأضاف الخبير فى مجال الإدارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذه الخطوات الـ 5 من الممكن أن تتلخص فى خطوة واحدة، أن الموثق القانونى لا يشترط أن يكون حاصل على ليسانس حقوق ولكن حاصل على أى مؤهل ويتم تدريبه.

وفى نفس السياق قال الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقى الشهر العقاري، إن مشكلة الشهر العقاري موجودة منذ سنوات طويلة، وبالتحديد من عام 1902.

وأضاف رئيس اتحاد موثقى الشهر العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ضعف تشريعات الشهر العقاري سبب رئيسي فى مشكلات الشهر العقاري.

وأوضح فهمي أن العلاج الوحيد للشهر العقاري هو العلاج التشريعي، موضحًا أن أزمات الشهر العقاري مستمرة.

وأشار رئيس اتحاد موثقى الشهر العقاري ، إلى أنه يؤيد الثورة التشريعية واستقلال الشهر العقاري عن وزارة العدل، وأكد أنهم يطالبون بالاستقلال من عام 2009.

وأكد أن مشكلات الشهر العقاري من الممكن أن تحل فى 24 ساعة، وذلك بتعيين موظفين.

وأوضح رئيس اتحاد موثقى الشهر العقارى، أن مكاتب الشهر العقاري عبارة عن جزر منعزلة، ويجب النظر إليها للحل جميع المشكلات.
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