ترامب يحذر روسيا من أي محاولة للتدخل في الانتخابات الأمريكية

حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دولة روسيا من أي محاولات للتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة المقرر إجراؤها هذا العام.





وذكر البيت الأبيض في بيان أن ترامب حذر وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، من أي محاولات روسية للتدخل في الانتخابات الأمريكية.





وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة تدعم "مراقبة انتشار السلاح عالميًا"، وهي مراقبة لا تتضمن روسيا وحدها إنما الصين أيضًا.





وناشد الرئيس الأمريكي موسكو لأجل إيجاد حل للنزاع مع أوكرانيا.





وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، نظيره الروسي سيرجي لافروف من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.



