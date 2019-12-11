طريقة عمل كريب الفراولة للشيف أميرة شنب

تقدم الشيف اميرة شنب طريقة عمل كريب بشكل جديد وهو عبارة عن كريب الفراولة اللذيذة فى موسمها ،يمكن لربة المنزل إعدادها بأسهل الخطوات والطرق .
مقادير كريب بالفراولة :
مقادير الكريب
رشة ملح
2 بيضة
فانيليا
1 ملعقة زبدة
1 ملعقة زيت
1 ملعقة سكر
1 و نصف كوب لبن
الحشوة
فراولة
كريم شانتي
طريقة تحضير كريب بالفراولة :
* تذاب الزبدة مع الزيت في كاسرول
* تضاف المكونات المتبقية مع ½ كمية الحليب في بولة وتقلب
* تضاف الزبدة والزيت، ثم يضاف الدقيق تدريجيا وكذلك الحليب
* تسوى وحدات الكريب في طاسة مدهونة بالزيت
* يترك ليبرد تماما، ثم يحشى بالحشوة
الحشوة
* تخلط جميع المكونات معا
مقادير كريب بالفراولة :
مقادير الكريب
رشة ملح
2 بيضة
فانيليا
1 ملعقة زبدة
1 ملعقة زيت
1 ملعقة سكر
1 و نصف كوب لبن
الحشوة
فراولة
كريم شانتي
طريقة تحضير كريب بالفراولة :
* تذاب الزبدة مع الزيت في كاسرول
* تضاف المكونات المتبقية مع ½ كمية الحليب في بولة وتقلب
* تضاف الزبدة والزيت، ثم يضاف الدقيق تدريجيا وكذلك الحليب
* تسوى وحدات الكريب في طاسة مدهونة بالزيت
* يترك ليبرد تماما، ثم يحشى بالحشوة
الحشوة
* تخلط جميع المكونات معا