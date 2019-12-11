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مرأة

طريقة عمل كريب الفراولة للشيف أميرة شنب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:01 م
كريب بالفراولة
كريب بالفراولة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف اميرة شنب طريقة عمل كريب بشكل جديد وهو عبارة عن كريب الفراولة اللذيذة فى موسمها ،يمكن لربة المنزل إعدادها بأسهل الخطوات والطرق .

مقادير كريب بالفراولة :
مقادير الكريب
رشة ملح
2 بيضة
فانيليا
1 ملعقة زبدة
1 ملعقة زيت
1 ملعقة سكر
1 و نصف كوب لبن
الحشوة
فراولة
كريم شانتي

طريقة تحضير كريب بالفراولة :

* تذاب الزبدة مع الزيت في كاسرول

* تضاف المكونات المتبقية مع ½ كمية الحليب في بولة وتقلب

* تضاف الزبدة والزيت، ثم يضاف الدقيق تدريجيا وكذلك الحليب

* تسوى وحدات الكريب في طاسة مدهونة بالزيت

* يترك ليبرد تماما، ثم يحشى بالحشوة

الحشوة

* تخلط جميع المكونات معا
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