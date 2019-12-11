رئيس التنمية الثقافية يكرم مبدعى بكرة أحلى

كرم د. فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، عددا من الفرق العربية والفنانين المشاركين بالملتقى العربى لذوى الاحتياجات الخاصة "بكرة أحلى" ، ضمن فعاليات اليوم الثاني فعاليات الملتقى العربي لذوي القدرات الخاصة "بكرة أحلي"في دورته السابعة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.





وتم تكريم كل من: المطرب والعازف سيف بن سليمان بن حميد من "سلطنة عمان" ، أبطال العرض المسرحى الإماراتى "المغامرة" إيمان عبد الكريم ، أحمد يوسف ، فارس ميرغنى الهادى (من مركز الفن للجميع)، ومن لبنان كرم عازف الإيقاع جوزيف جميل، ومن السودان، كرم كل من المحاضر د. راشد التيجانى أمين عام مجلس ذوى الإعاقة، رجاء يحيي مسئول ملف الإعاقة بوزارة الثقافة والإعلام، المطرب الفنان عبد المنعم الجيلانى، والشاعر الفنان شهاب خوجلى، ومن جيبوتى دعاله سيد محمود مستشار رئيس جمهورية جيبوتى لشئون المعاقين، والباحث والمحاضر جمعة إبراهيم حسن.





وعلى مسرح الهناجر، قدم الفنانين المصريين: مصطفى أحمد أغنية (ياللي عاش حبك يعلم)، رانيا محمود حمدي أغنية (فيها حاجة حلوة) ثم قدمت نانسي عاطف أغنية (ان راح منك يا عيني)، كما قدم سيف بن سلمان من سلطنة عمان عدد من الأغاني الخليجية علي العود، وقدم عبد المنعم الجيلاني من السودان باقة من الأغاني السودانية وصاحبة في العزف علي الأورج محمد سيد.





واختتمت فقرات اليوم الثاني من الملتقي بعرض مسرحية "ست الدنيا" لفرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح ، العرض فكرة الفنانة وفاء الحكيم، تصميم ميدو آدم، تأليف وأشعار بلال امام، ديكور هبه الله عبد الحميد.





تستمر فعاليات ملتقى (بكرة أحلى) حتى الأربعاء 11 ديسمبر.