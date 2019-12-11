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فن

بسبب الرقص | ميس حمدان تثير الجدل في السعودية وفيفي عبده بـ مصر

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:54 م
ميس حمدان
ميس حمدان
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قسم الفن
تصدرت الفنانتان ميس حمدان وفيفي عبده مؤشر البحث خلال اليومين الماضيين بسبب رقصهما.

وتصدرت ميس حمدان جوجل في المملكة العربية السعودية بآلاف من عمليات البحث بعد نشرها فيديو لها مع ابنتها وصديقاتها وهى تدربهن على الرقص.

كانت الفنانة ميس حمدان، فاجأت الجمهور بنشر فيديو لها مع ابنتها وصديقاتها وهى تدربهن على الرقص، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميس حمدان في الفيديو مرتدية بنطلون ليجن أسود وبادي مكشوف الكتفين ومنطقة البطن.

وعلقت ميس حمدان على الفيديو قائلة: "لى لى بنت مى وأصحابها خواجات حبتين فطلبوا منى أوريهم كام حركة عربى وزى ما انتوا شايفين يجننوا.. ربنا يحميلكوا ولادكم كلكم".

أما الفنانة فيفي عبده فتصدرت جوجل بعد أن أشعلت موقع "إنستجرام" بسبب نشرها فيديو لها وهي ترقص حافية القدمين أمام منزلها على أنغام أغنية شعبية قديمة.

هاجم المتابعون فيفي عبده في التعليقات بسبب هذا الفيديو بسبب نشره بعد فترة قصيرة من وفاة شقيقتها، وإن اعترض البعض على رقصها أمام بيتها أيضا.
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