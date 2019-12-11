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أخبار البلد

نقابة معلمي ملوي تكرم المديرين المتميزين والطلاب الموهوبين

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 05:23 م
معلمو ملوي تكرم المديرين
معلمو ملوي تكرم المديرين المتميزين والطلاب الموهوبين
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شيماء مجدي
كرمت النقابة الفرعية للمعلمين بملوى برئاسة " حمادة النقيب " مديري التعليم الاعدادي بالإدارة التعليمية بملوي ومديري إدارة المدارس التجريبية ومدير التعليم الاعدادي بأبو قرقاص و6 مديرين متميزين.

كما تم تكريم 16 طالبا من الموهوبين بالأدارة التعليمية بملوى، تشجيعا وتقديرا لتميزهم.

وأوضح نقيب معلمي ملوي أن النقابة تتابع المعلمين المجتهدين داخل المدارس والإدارات التعليمية ومديرية التعليم من أجل مكافأة المتميزين والمجتهدين ليكون حافزًا لهم للاستمرار في النجاح الذي حققوه وأيضًا كحافز لغيرهم للتطلع نحو التميز والإبداع في العملية التعليمية.

حضر حفل التكريم كل من الدكتور على عبد السلام مدير التعليم العام بالمديرية، ومحمد عبد السميع مدير عام إدارة ملوي التعليمية، وأيمن عطا أمين النقابة وسلامه صدقي أمين الصندوق وعمرو عبد الرحمن مسئول الإعلام وصموئيل نعيم مسئول العلاقات العامة.
نقابة معلمي ملوي تكرم المديرين المتميزين والطلاب الموهوبين
نقابة معلمي ملوي تكرم المديرين المتميزين والطلاب الموهوبين
نقابة معلمي ملوي تكرم المديرين المتميزين والطلاب الموهوبين
نقابة معلمي ملوي تكرم المديرين المتميزين والطلاب الموهوبين
نقابة معلمي ملوي تكرم المديرين المتميزين والطلاب الموهوبين
نقابة معلمي ملوي تكرم المديرين المتميزين والطلاب الموهوبين
نقابة معلمي ملوي تكرم المديرين المتميزين والطلاب الموهوبين
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