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اقتصاد

ارتفاع بورصة الأردن وتراجع الفلسطينية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:01 م
البورصة الأردنية
البورصة الأردنية
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وكالات
أغلقت البورصة الأردنية اليوم 11 ديسمبر، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند مستوى 1805.95 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 6.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2,097 صفقة.

فيما أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.09% ما يعادل 0.49 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.40 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 215,851 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 372,331.01 دولارًا نفذت من خلال 77 صفقة.

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كما أغلق مؤشر بورصة كراتشي أكبر أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.33% أي ما يعادل 133 نقطة، وأقفل عند مستوى 40531 نقطة.

وبلغ حجم التداول 205864510 سهمًا، نفذت في 372 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 149 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 203 شركات، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.
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