ارتفاع بورصة الأردن وتراجع الفلسطينية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم 11 ديسمبر، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند مستوى 1805.95 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 6.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2,097 صفقة.





فيما أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.09% ما يعادل 0.49 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 524.40 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 215,851 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 372,331.01 دولارًا نفذت من خلال 77 صفقة.





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كما أغلق مؤشر بورصة كراتشي أكبر أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.33% أي ما يعادل 133 نقطة، وأقفل عند مستوى 40531 نقطة.



