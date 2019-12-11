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اقتصاد

الشريك التجاري الأول.. 66% زيادة في استثمارات الصين بمصر خلال 2019

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:03 م
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن دبلوماسي صيني كبير، ارتفاع الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2019 بنسبة 66 في المئة لتصل إلى 74.9 مليون دولار.

وقال هان بينج، مستشار وزير الشؤون التجارية بالسفارة الصينية في مصر، إن هذه الاستثمارات الصينية تغطي العديد من المجالات بما في ذلك الأجهزة الكهربائية المنزلية وتصنيع الدراجات النارية والزراعة وغيرها، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية.

وأضاف أن من بين هؤلاء المستثمرين الصينيين في مصر دايون للدراجات النارية وكونكا ومجموعة نيو هوب وإنجيل خميرة.

وتابع هان للصحفيين: "في الوقت نفسه تهتم بعض الشركات الصينية المتخصصة في الصلب والطب والنسيج والطاقة الجديدة وجمع القمامة ومعالجة مياه الصرف الصحي بالسوق المصري".

وأشاد الدبلوماسي الصيني "بالجهد الكبير" الذي بذلته الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال في مصر للمستثمرين الأجانب من خلال إصدار سلسلة من سياسات الاستثمار الجاذبة الجديدة.

وأشار هان إلى أن "الصين تظل الشريك التجاري الأول لمصر".

وذكر إن صادرات مصر إلى الصين تشمل المحاصيل الزراعية مثل البرتقال والعنب وبنجر السكر، مضيفًا أن مصر هي أكبر مصدر للبرتقال إلى الصين حيث تبلغ حصتها في السوق أكثر من 40 في المائة.

كما تقوم شركة تيانجين للتطوير الاقتصادي والتكنولوجي (TEDA)، وهي شركة صناعية صينية، بتطوير مساحة 7.23 كيلومتر مربع في منطقة قناة السويس الاقتصادية الحيوية في مصر. وقد أكملت المرحلة الأولى بحوالي 1.25 كيلومتر مربع وتعمل على المرحلة الثانية من حوالي ستة كيلومترات مربعة في حي العين السخنة في محافظة السويس، شرق العاصمة القاهرة.

وأشار هان إلى أن: "منطقة تيدا تضم ​​84 شركة من بينها 42 شركة تصنيع، وقد اجتذبت أكثر من مليار دولار من الاستثمارات".

كما أشار الدبلوماسي الصيني إلى التعاون المتزايد بين الصين ومصر في إطار مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين والتي تسعى إلى تحقيق تنمية مشتركة للدول المشاركة من خلال شراكات مربحة للجانبين.
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