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أخبار العالم

تنفيذ 15% فقط من طلبات شراء سهم أرامكو باليوم الأول.. اعرف الأسباب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:35 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أنهى سهم أرامكو السعودية أولى جلساته، اليوم الأربعاء، محققًا مكاسب بالحد الأقصى المسموح به عند 10%، إلى مستوى 35.2 ريال، ليضيف مكاسب 3.2 ريال، وسط إقبال كبير من جانب المؤسسات على شراء السهم.

وبنهاية الجلسة جرى تداول نحو 31.6 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار ريال، تشكل 15%، فقط من إجمالي طلبات الشراء والتي فاقت 208 ملايين سهم.

ويعتبر ضعف عمليات التنفيذ على أسهم أرامكو مؤشرًا على تمسك المستثمرين الأفراد بالسهم.

وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها اليوم 39.082 صفقة، بمتوسط كمية للصفقة 810 أسهم.

وبحسب موقع سوق الأسهم السعودية تم تنفيذ كافة الصفقات عند مستوى واحد وهو الحد الأعلى المسموح به 35.2 ريال.

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