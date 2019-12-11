الكاف حدد.. تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك وزيسكو فى بطولة أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مواجهة الزمالك أمام زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.



وأرسل "كاف" خطابا للفريق الأبيض بتحديد موعد يوم 28 من الشهر الحالي لمواجهة الفريق الزامبي في الثالثة عصرا على ملعب الأخير.



يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا، برصيد ثلاثة نقاط، عقب الفوز في المواجهة الماضية أمام أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد، في المقابل يتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة برصيد 6 نقاط.



وكان الزمالك خسر في الجولة الأولى أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، وتمت إقالة الصربي ميتشو عقب المباراة مباشرة وتعيين الفرنسي كارتيرون بدلا منه.