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رياضة

التاريخ يدعم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز غدا في الدوري

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:18 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
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عمرو الحلواني
يترقب عشاق كرة القدم فى مصر المواجهة القوية التي ستجمع الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها غدا " الخميس" باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

وتعد مواجهة الزمالك وبيراميدز واحدة من أقوى المباريات فى الفترة الحالية فى ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين فى كافة الخطوط.

التقى الفريقان من قبل في 7 لقاءات سواء في الدوري أو كأس مصر منها 4 مباريات بالاسم القديم لبيراميدز "الأسيوطي" و3 لقاءات تحت اسم بيراميدز وحقق الزمالك 5 انتصارات وفاز بيراميدز مرة وحيدة وتعادلا في لقاء آخر.

يمتلك الزمالك وبيراميدز مجموعة من أبرز اللاعبين فى مختلف المراكز، وهو ما يبشر أن المباراة ستكون فى غاية القوة والإثارة، فيمتلك بيراميدز مجموعة من اللاعبين الرائعين أصحاب الخبرات الكبيرة وعلى رأسهم عبدالله السعيد والنجم البوركيني إيريك تراورى ومحمد فاروق ونبيل دونجا والحارس أحمد الشناوى وعلى جبر وجون أنطوى، وفي الزمالك يوجد مجموعة قوية أيضا من اللاعبين وعلى رأسهم أشرف بن شرقي وطارق حامد وفرجاني ساسى ومصطفى محمد ويوسف أوباما ومحمد عواد ومصطفى فتحى وشيكابالا.
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