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أخبار العالم

مهلة 90 يوما.. الشيوخ الأمريكي يلزم الخارجية بإعلان موقفها من تصنيف روسيا راعية للإرهاب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:18 م
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن اللجنة الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي أقرت مشروع قانون يلزم وزير الخارجية بتقرير ما إذا كان ينبغي إعلان روسيا كدولة راعية للإرهاب.

وقال متحدث باسم المكتب الصحفي لمجلس الشيوخ: "اليوم، تم قبول جميع المقترحات المطروحة للتصويت، باستثناء اقتراح واحد مشروع قانون الحماية من عدوان الكرملين ابتدأً من عام 2019".

وتكلف الوثيقة الخاصة بروسيا وزير الخارجية، في غضون 90 يومًا من بدء نفاذها، بإبداء رأيه في هذا الموضوع للجان الكونجرس ذات الصلة.

وفي الوقت نفسه، يجب عليه تقديم استنتاج بشأن ما إذا كانت الجماعات المسلحة التي تسيطر عليها روسيا موجودة في دونباس وما إذا كانت، إلى جانب الجماعات المسلحة التابعة لجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين (المعلنتين من طرف واحد)، تندرج تحت تعريف "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على قرار يطالب الرئيس بالحصول على موافقة الكونجرس لاتخاذ قرار بشأن الانسحاب من الناتو.

وتضم هذه القائمة "رعاة الإرهاب" الآن إيران وكوريا الشمالية وسوريا والسودان.
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