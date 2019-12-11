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أخبار العالم

روسيا تقصف جبهة أمريكا: واشنطن منشغلة دائما إما بفرض العقوبات أو بمساءلة ترامب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
روسيا
روسيا
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أ ش أ
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، دائما مشغولة إما بفرض العقوبات على الدول الأخرى، أو بمساءلة الرئيس الأمريكي ومحاسبته.

وأضاف لافروف ـ خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته لواشنطن، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم ـ أن واشنطن دائما مشغولة بفرض العقوبات، وإذا لم تجد من تفرضها عليه تلجأ لمساءلة رئيس البلاد نفسه وتسعى لفرض المحاسبة عليه.

ووصف لافروف تصريحات رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس، آدم شيف، الذي اعتبر أن اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصار للدعاية الروسية بـ "السخيفة" .
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