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أخبار العالم

ممثل روسيا لدى الاتحاد الأوروبي يتوقع تحسن العلاقات بين موسكو والاتحاد في السنوات المقبلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
روسيا
روسيا
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أ ش أ
أعرب ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، اليوم الأربعاء، عن ثقته بأن العلاقات الروسية الأوروبية قد تشهد "بداية جديدة" في السنوات المقبلة.

وقال تشيجوف: "أنا متأكد تماما أنه في سياق الدورة المؤسسية الجديدة للاتحاد الأوروبي التي بدأت قبل 10 أيام فقط، يمكننا أن نشهد" بداية جديدة" في علاقتنا".مضيفا أن "ذلك مع مراعاة أن التجربة التي مررنا بها بالفعل ستكون ناضجة وحكيمة ومحترمة بشكل متبادل".

يشار إلى أن العلاقات الروسية الغربية قد ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية.

وبدأت الدول الغربية منذ بداية الأزمة الأوكرانية بفرض عقوبات على شخصيات روسية، بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
وارتفعت وتيرة وحجم العقوبات، باتهام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، لتشمل القطاع المالي والدفاعي والطاقة، وكانت آخر حزمة للعقوبات الغربية يوم 12 سبتمبر الماضي.
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