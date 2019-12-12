من أجل تمكين الشباب.. انطلاق برنامج المعهد المصرفي لرواد الأعمال بجامعة الوادي الجديد

أعلن رئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، عن انطلاق برنامج المعهد المصرفي لتمكين شباب رواد الأعمال اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة 3 أيام.



أكد طنطاوي، أن البرنامج سيبدأ بقاعة التدريب بالمبنى الإداري للجامعة بحي طريق الداخلة بمدينة الخارجة، بمشاركة 60 طالبا من كلية الزراعة.



من جانبه قال وكيل كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، والمشرف على البرنامج، الدكتور حاتم حمدون، إن البرنامج يشمل التدريب على إعداد خطط عمل واحتضان وتمويل للمشروعات.



واوضح ان البرنامج يتضمن مقدمة عن ريادة الأعمال وأفكار المشروعات الريادية، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من المعهد المصرفي المصري تؤهله لسوق العمل.



أضاف حمدون، أن البرنامج يستمر لمدة 6 أشهر، يجري من خلالها التدريب على ريادة الأعمال على فترات زمنية متقطعة.

ولفت الي أنه في نهاية البرنامج يجري تبني واحتضان المتميزين من المتدربين لتنفيذ مشروعات فعلية وشركات رسمية لهم كفرص عمل حقيقة.