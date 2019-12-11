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فن

رشا السيد تصور فيلم «burn» استعدادا لعرضه في أمريكا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:59 م
فيلم «burn»
فيلم «burn»
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آيه عاطف
تنشغل الفنانة الإماراتية رشا السيد حاليا بتصوير فيلم إنجليزي اسمه «burn» تقوم ببطولته بمشاركة عدد من الفنانين الهنود، ويقوم بإخراجه مخرج هندي، وسيتم طرحه بدور العرض السينمائي في أمريكا في شهر فبراير المقبل، وبعدها سيتم عرضه في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

وتدور فكرة الفيلم حول التدخين وأثاره السلبية، حيث تجسد "رشا" دور أم لطفلين توفى أحدهما بسبب قيام والدهما بالتدخين والآخر مريض بهذا السبب، وتنفصل عن زوجها بسبب هذا الأمر، وتدخل على أثر الأحداث المستشفى، وتدور مشاكل بينها وبين الأب على هذا الموضوع.

وأعربت الفنانة الإماراتية عن سعادتها بتلك التجربة التي اعتبرتها نوعا جديدا وتحديا بالنسبة لها، كونها فكرة مختلفة وأن تشارك في فيلم مع فنانين من جنسية مختلفة بثقافات مختلفة.

بينما وصفت أجواء التصوير بالرائعة وأشادت بروح التعاون بين أطراف العمل، متمنية أن تجتمع في أعمال أخرى بنفس فريق هذا العمل التي تمنت أن يحقق النجاح.
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