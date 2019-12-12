شاهد.. تحطم مروحية روسية من طراز «مي - 28» ومقتل اثنين من طاقمها

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، إن مروحية عسكرية من طراز "مي-28"، قد تحطمت في إقليم كراسنودار، مما أسفر عن مقتل طيارين.





وأضاف البيان الذي نشرته وكالة "سبوتنك"، "أنه في 11 ديسمبر في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تحطمت مروحية من طراز "مي – 28" في إقليم كراسنودار بالقرب من مطار كورينوفسك.





وأوضح البيان أن الطائرة تحطمت خلال رحلة تدريبية نُفذت ليلًا في ظل ظروف جوية صعبة.





وتابع أن الرحلة نفذت بدون ذخيرة وأن تحطم الطائرة لم ينتج عنه أي خسائر مادية.





وأشار إلى أن الطيارين ماتا في الحادث وتم إرسال فريق تحقيق خاص إلى الموقع للتحقيق في الحادث.



