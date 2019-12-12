بغسل رجل جوزي| تصريح لـ داليا مصطفى عن شريف سلامة يثير الجدل على السوشيال ميديا

أثار التصريح الذي أدلت به الفنانة داليا مصطفى عن اهتمامها بزوجها الفنان شريف سلامة وقيامها بغسل رجله أحيانا جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتعجب كثير من رواد السوشيال ميديا من قيام فنانة ونجمة معروفة بهذا الأمر الذي ترفضه كثيرات من الزوجات، وإن لم يمنع هذا تعبير كثير منهم عن إعجابهم ببساطة داليا التي لا تنسى دورها كزوجة وأم رغم نجوميتها وشهرتها.



وأكدت الفنانة داليا مصطفى، في الندوة التي أقيمت لها في "صدى البلد"، أن قيامها بغسل رجلي زوجها الفنان شريف سلامة، بالماء والملح إذا عاد للمنزل متعبا، أمر عادي، قائلة: "أي ست طبيعية على فكرة شايفة زوجها تعبان لازم تساعده مش شايفة فيها حاجة غلط".



وأضافت الفنانة داليا مصطفى: "عندما عاد زوجي من تصوير أحد أعماله الدرامية والذي استمر مدته 24 ساعة كان متعبا جدا، وكنت في تلك الفترة معي ملح من الأردن عندما سافرت، وقمت بغسلها".



وأضافت: "أنا لست ضد هذه الأمور، فاحترام الزوجة لزوجها أمر طبيعي، ولابد من الوقوف بجانبه وتلبيه طلباته".

