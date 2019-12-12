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تعليم

تعزيزا للانتماء الوطني.. طلاب جامعة طنطا في زيارة تثقيفية لأنفاق الإسماعيلية.. صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:16 م
إدارة التربية العسكرية
إدارة التربية العسكرية بجامعة طنطا
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احمد علي
نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة طنطا، زيارة ميدانية لأنفاق الإسماعيلية (نفق الشهيد احمد حمدى 2 )، شارك فيها 45 طالبا وطالبة من كليات الجامعة.

وهدفت الزيارة، إلى تنمية الوعي لدى الطلاب بجهود التنمية المبذولة، وإشراكهم في خطة الدولة للتطوير وتعزيز ثقتهم وانتمائهم لبلدهم.

وجاءت هذه الزيارة تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك في إطار خطة الجامعة لمنح الطلاب فرص التعرف على ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى على أرض الواقع.

وضم وفد جامعة طنطا الدكتور عادل الميهي، عميد كلية التجارة ، والعقيد أحمد بكرى، مدير إدارة التربية العسكرية، والدكتورة نجلاء فكرى مدير رعاية شباب كلية التجارة.
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