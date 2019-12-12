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اقتصاد

22 جنيها للدواجن.. وتوقعات بوصولها إلى 40 لانخفاض درجة الحرارة وارتفاع تكلفة التدفئة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:48 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تسجل حاليا فى المزارع نحو 22 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن تراجع درجات الحرارة فى فصل الشتاء تساهم فى ارتفاع تكلفة الإنتاج الخاصة بالدواجن، نظرا للاحتياج إلى زيادة التدفئة فى المزارع بشكل أكبر، الأمر الذى قد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أن الدواجن فى المزارع تحتاج إلى تدفئة ويتم الاعتماد على الغاز فى تدفئة المزارع، مما يرفع تكلفة المنتج النهائى، بالإضافة إلى أن فصل الشتاء تنتشر الأمراض الوبائية بشكل أكبر، مما يؤدى إلى تفاقم حجم النافق.

وحذر من ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن خروج العديد من المربين أربك حسابات السوق، نتيجة انخفاض السعر الذي شهده الموسم الماضي، لافتًا إلى أن 70% من الصناعة قائم على هؤلاء الصغار كمربى تثمين بينما الشركات الكبرى لا تتعدى الـ 30%.

وتوقع رئيس الشعبة ارتفاع سعر الدواجن لـ 40 جنيها، مشيرا إلى أن إنتاج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.
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