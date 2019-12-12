أضرار الكورتيزون على الوجه.. يؤدي إلى تلف الجلد وظهور القرح



يزيد الكورتيزون الموضعى من انتشار حب الشباب مما يؤدي إلى ظهور حالة شبيهة بالوردية في حب الشباب في غضون 6 أشهر. تعرف باسم "التسمم بالليزر" أو "التهاب الجلد الموضعي الناجم عن الوردية.



8- التهاب الجلد حول الفم، وهو أكثر انتشارا عند الإناث.



9- التقرحات



يؤدي تدهور البروتين الناجم عن الكورتيزون إلى ضمور جلدي وفقدان مادة بين الخلايا ، مما يؤدي أيضًا إلى فقدان الأوعية الدموية لمصفوفة الجلد المحيطة بها، مما يؤدي إلى هشاشة الأوعية الجلدية ، وندوب ناقصة التصبغ ، وندبات الاكتئاب.



10-تفاقم الالتهابات الجلدية



التهاب الجلد الخفي هي الالتهابات الجلدية الشائعة التي تتفاقم بواسطة الكورتيزونات الموضعية، مثل الورم الحبيبي الذى يحدث عندما يتم علاج التهاب الجلد بالستيرويدات الموضعية.







على الرغم من فوائد الكورتيزون لتقليل الالتهابات إلا أن اضرار الكورتيزون على الوجه تشمل ترقق الجلد أو ضموره و العدوى الانتهازية، توسع الشعريات، وغيرها من الاضرار حيث تتمثل اضرار الكورتيزون على الوجه فيما يلي:1- الإصابة بالقوباء والوردية وحب الشباب، حيث أنه يحذر استخدام الكورتيزون على بشرة الوجه الحساسة.2- تلف جلد الوجه نتيجة استخدام الكورتيزون فضلا عن التصبغ غير الطبيعي،و التهاب الجلد، وغيرها من المخاطر التى تصيب جلد الوجه.3- ضمور الجلديؤدي استخدام الكورتيزون الموضعي إلى ضمور الجلد فضلا عن تضيق الأوعية، فضلا عن الحد من حمض الهيالورونيك في المصفوفة خارج الخلية مما يؤدي إلى ضمور الجلد.4- توسع غير طبيعي فى الشعيرات الدمويةيحدث توسع الشعيرات بسبب تحفيز إطلاق أكسيد النيتريك من الخلايا البطانية في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى توسع غير طبيعي في الشعيرات الدموية.5- التهاب الجفن6- ظهور حب الشباب وذلك نتيجة التركيز العالي للكورتيزون7- التهاب الجلد الموضعي الناجم عن الوردية