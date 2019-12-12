ضبط سياره ملاكي مبلغ بسرقتها بمجمع مواقف السيارات بقرية سبرباي بطنطا

تمكنت مباحث مرور بالغربية من ضبط سيارة مسروقة ومبلغ عنها بمحافظة الدقهلية بجوار مجمع المواقف الرئيسي بمنطقة سبرباي بطنطا.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء ماجد ناشد مدير مرور الغربية يفيد بتمكن الرائد عصام فراج من قوة وحدة المرور وأثناء عمله اشتبه في الأرقام الخاصة بسيارة ماركة لانسر بوما ع رط 1562 وتم التعامل مع السيارة .

وتبين أن الأرقام المطموسة غير صحيحة وبالكشف عن السيارة تبين أن سيارة رقم د ج ر 6725 ملاكي الدقهلية ومبلغ بسرقتها من 2017 ومقيد لها محضر تحت رقم ٢٠٢٨.



وبالكشف عن السائق تبين أنه من قرية محلة مروحوم دائرة المركز وبعمل التحريات تبين أنه حسن النية.



كما ضبط السيارة والتحفظ عليها وفتح التحقيق مع سائق السيارة لمباشرة التحقيقات مع النيابة العامة.