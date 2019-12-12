محمد إمام: توجد عادات عن الرسول اكتشفنا اليوم أهميتها في الطب الحديث

قال الدكتور محمد إمام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا، إن هناك بعض العادات عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اكتشفنا اليوم أهميتها في الطب الحديث.



وأضاف إمام خلال حواره ببرنامج « مصر تستطيع» المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن المواطن يجب أن يأكل كميات معينة ولا يأكل كثيرًا.



وأشار إلى أن المواطن الذى يصوم يومين في الأسبوع يكون أكثر صحة، مؤكدًا ان هناك أبحاثا تقول إن المواطن إذا صام يوم الاثنين و الخميس يقى الجسم من السموم.



وأوضح استشاري جراحة العظام أن هناك عيادات فى هولندا ودول كثيرة تعالج بعض الحالات بالصيام، وتناول المياه فقط.



وأكد محمد إمام، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك و الأبحاث العالمية تتوصل لتلك المعلومات اليوم.