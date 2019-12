Google تضيف تقنية الذكاء الاصطناعي لمحرك بحث الأخبار

تخطط شركة جوجل "Google" الأمريكية، لاستخدام المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمتها الاخبارية، لاسيما في مجال عرض مقترحات وترتيب نتائج البحث الخاصة بها، وفقا لما ذكره موقع "9to5google".



وعندما يكون هناك العديد من النتائج المتعلقة بعملية البحث الخاصة بك حول موضوع معين، فإنه سيظهر لك معرض أخبار يمكنك التنقل فيما بينه في أعلى صفحة نتائج البحث، وعندما يكون هناك عدة قصص ومواضيع مختلفة متعلقة بنفس الكلمة المفتاحية، فإنها سترتب حسب أهميتها وارتباطها بعبارة البحث.



وعلى سبيل المثال، يسرد البحث العام عن "أخبار وكالة ناسا"، أحداثًا متعددة لكل منها مجموعة بطاقات خاصة بها تشمل صورة الغلاف واسم المنشور والعنوان ووقت النشر، وسوف يعرض البعض مباشرة علامات الاقتباسات البارزة، ومقالات الرأي ذات الصلة، وغيرها من المعلومات الرئيسية، وستظهر المقالات التي لم يتم تجميعها معًا تحت عنوان "أيضًا في الأخبار".



ووفقًا لـ جوجل، فإن هذا الهيكل الذكي المسمي "أهم القصص"، يتيح مزيدًا من المحتوى عالي الجودة الذي لا يعد أحدث المصادر وكذلك المصادر المتنوعة، وتأتي هذه الخدمة لجلب "المزيد من السياق والمنظور لأخبار اليوم".



وتهدف جوجل بهذه الخدمة، لتحسين جودة نتائج البحث بحيث يبدأ المستخدم من كلمة مفتاحية أو عبارة معينة، ليصل لاحقًا إلى فهم أعمق للموضوع الذي يقوم بالبحث عنه، وسيكون هناك عبارة "Also in the news"، للتوسع وعرض المزيد من الأخبار المرتبطة بنفس البحث لكن من مصادر مختلفة أقل ارتباطًا بموضوع البحث.



ويتم تشغيل هذه الخدمة من خلال تقنيات جوجل لفهم كلمة البحث، وتجميع وفهم معلومات أكثر حول الشخصيات ضمن الأخبار والمواقع الجغرافية والرسوم التوضيحية، ثم ربط الصلات بينهم وهذه المجموعة تعزز تقنيات التعلم الآلي مثل التي تم الإعلان عنها مؤخرًا "لفحص المقالات ذات الصلة وتحديد أين تنتهي قصة ويبدأ آخر".



وسيبدأ تشغيل معرض "توب ستوريز" الأكثر ذكاءً من Google، أولًا على المستخدمين في الولايات المتحدة ولدى البحث عن الأخبار باللغة الانجليزية، وستدعم لاحقا المزيد من اللغات، وهناك الكثير من التعديلات التي تجريها جوجل وبعضها قد يكون طفيف وغير ملحوظ مباشرة، لتجعل "جوجل" محرك بحث أخبارها الوجهة الأولى لمعرفة الأخبار حول العالم.