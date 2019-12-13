ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

Google تضيف تقنية الذكاء الاصطناعي لمحرك بحث الأخبار

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:29 ص
Google
Google
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تخطط شركة جوجل "Google" الأمريكية، لاستخدام المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمتها الاخبارية، لاسيما في مجال عرض مقترحات وترتيب نتائج البحث الخاصة بها، وفقا لما ذكره موقع "9to5google".

وعندما يكون هناك العديد من النتائج المتعلقة بعملية البحث الخاصة بك حول موضوع معين، فإنه سيظهر لك معرض أخبار يمكنك التنقل فيما بينه في أعلى صفحة نتائج البحث، وعندما يكون هناك عدة قصص ومواضيع مختلفة متعلقة بنفس الكلمة المفتاحية، فإنها سترتب حسب أهميتها وارتباطها بعبارة البحث.

وعلى سبيل المثال، يسرد البحث العام عن "أخبار وكالة ناسا"، أحداثًا متعددة لكل منها مجموعة بطاقات خاصة بها تشمل صورة الغلاف واسم المنشور والعنوان ووقت النشر، وسوف يعرض البعض مباشرة علامات الاقتباسات البارزة، ومقالات الرأي ذات الصلة، وغيرها من المعلومات الرئيسية، وستظهر المقالات التي لم يتم تجميعها معًا تحت عنوان "أيضًا في الأخبار".

ووفقًا لـ جوجل، فإن هذا الهيكل الذكي المسمي "أهم القصص"، يتيح مزيدًا من المحتوى عالي الجودة الذي لا يعد أحدث المصادر وكذلك المصادر المتنوعة، وتأتي هذه الخدمة لجلب "المزيد من السياق والمنظور لأخبار اليوم".

وتهدف جوجل بهذه الخدمة، لتحسين جودة نتائج البحث بحيث يبدأ المستخدم من كلمة مفتاحية أو عبارة معينة، ليصل لاحقًا إلى فهم أعمق للموضوع الذي يقوم بالبحث عنه، وسيكون هناك عبارة "Also in the news"، للتوسع وعرض المزيد من الأخبار المرتبطة بنفس البحث لكن من مصادر مختلفة أقل ارتباطًا بموضوع البحث.

ويتم تشغيل هذه الخدمة من خلال تقنيات جوجل لفهم كلمة البحث، وتجميع وفهم معلومات أكثر حول الشخصيات ضمن الأخبار والمواقع الجغرافية والرسوم التوضيحية، ثم ربط الصلات بينهم وهذه المجموعة تعزز تقنيات التعلم الآلي مثل التي تم الإعلان عنها مؤخرًا "لفحص المقالات ذات الصلة وتحديد أين تنتهي قصة ويبدأ آخر".

وسيبدأ تشغيل معرض "توب ستوريز" الأكثر ذكاءً من Google، أولًا على المستخدمين في الولايات المتحدة ولدى البحث عن الأخبار باللغة الانجليزية، وستدعم لاحقا المزيد من اللغات، وهناك الكثير من التعديلات التي تجريها جوجل وبعضها قد يكون طفيف وغير ملحوظ مباشرة، لتجعل "جوجل" محرك بحث أخبارها الوجهة الأولى لمعرفة الأخبار حول العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرع 10 مرات.. جوجل تعلن عن الجيل الثاني من Google Assistant

جوجل تضيف تحديثا جديدا لتحسين نتائج محرك بحثها

GOOGLE تعمل على مشروع سري للغاية ومثير للشكوك

انطقها صح.. Google تضيف ميزة مذهلة لمحرك بحثها

جوجل تخضع للتحقيق.. مخاوف من جمع معلومات عن صحة الشعب الأمريكي

أبرزها فيسبوك وإنستجرام.. تطبيقات تحتوي على ثغرات أمنية خطيرة تسرق مستخدميها

ترشيحاتنا

الأحد.. أسرة المخرج محسن حلمى تتلقى عزاءه بمسجد عمر مكرم

بالطريقة الأصلية .. تحضير حمص الشام في المنزل

رمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي | تفاصيل

الجيش الليبي:أنباء عن هروب عدد كبير من القيادات العسكرية لحكومة الوفاق

هل يشرع سجود السهو لمن يتعرض للوساوس أثناء الصلاة .. الإفتاء توضح| فيديو

رمضان صبحي عن احتفاله بنهائي أفريقيا: البطن تمام بس الكتاف كانت محتاجة يومين

AdvertisementS

تحرك عاجل من البحرية الليبية ضد السفن التركية في البحر المتوسط

تعرف على فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض

أخبار النادي الأهلي اليوم.. تطوير مفاجئ في إعلان توقيع كهربا.. وتصريح غريب من رمضان صبحي عن رحيله من القلعة الحمراء

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

رمضان صبحي: لو رجع بيا الزمن همشى من الأهلي.. فيديو

بيان عاجل من الجيش الليبي بعد إعلان حفتر ساعة الصفر لاقتحام طرابلس

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب

رمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي | تفاصيل

حكم من شك في عدد الركعات .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا.. 3 أندية أوروبية تخطط لخطف صفقة الأهلي

وقعت في شباك داعش.. ملكة جمال بريطانيا وصديقة لاعب ليفربول السابقة تثير الضجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هواتف لن تتمكن من استخدام واتساب Whatsapp مرة أخرى.. تعرف عليها

شاهد.. مذيعة تعرضت للتحرش أمام الكاميرا وكانت هذه ردة فعلها

على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب