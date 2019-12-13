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سيارات

بسبب الوكلاء والتجار .. مصر تتراجع مركزين في مبيعات السيارات على مستوى العالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
مصر تتراجع مركزين
مصر تتراجع مركزين في مبيعات السيارات
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اشرف عطية
أعلنت تقارير دولية أن مركز مصر في مبيعات السيارات في العالم تأثر خلال الفترة الأخيرة وانخفض من المركز 41 عالميًا إلى المركز 43 عالميًا خلال عام 2019 مقارنة بالفترة بالعام الماضي 2018 وتتراجع مصر بذلك مركزين في قائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات في العالم.

وأكد التقرير أن انخفاض ترتيب مصر يأتي في ظل تراجع المبيعات بسبب حالة الركود التي يعاني منها سوق السيارات في مصر رغم حدوث انخفاض في أسعار كل السيارات في السوق المصرية في ظل إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية.

أكثر السيارات مبيعا في العالم

وانخفضت المبيعات حسب التقرير من 156.480 ألف سيارة في خلال عام 2018 حتي 141.393 ألف سيارة خلال عام 2019 بانخفاض حوالي 10% تقريبًا.
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