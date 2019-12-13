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أخبار العالم

بعد الفوز.. رئيس الوزراء البريطاني: سنغادر الاتحاد الأوروبي نهاية يناير

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أحمد محرم
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن بريطانيا ستنفذ الخروج المنتظر من الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد نهاية يناير المقبل.

وأضاف جونسون، في أول خطاب يلقيه بعد الفوز الكبير الذي أحرزه حزبه المحافظين في الانتخابات البرلمانية، إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي كدولة موحدة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني أن حكومته ستعتمد نظامًا جديدًا للهجرة قائمًا على النقاط.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن حزب المحافظين بات يمتلك سلطة قوية بعد فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة وفقًا للمؤشرات الأولية.

وأضاف جونسون: " يبدو أن الحكومة الحالية التابعة لحزب المحافظين فازت بولاية جديدة، وسنركز على أولويات الشعب البريطاني وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأعلن زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، أنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مستقبلية واصفًا نتيجة الانتخابات بـ"مخيبة الآمال".
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