أسبوع برلماني حافل يتضمن الموافقة على قانونين و9 اتفاقيات تراخيص بترول وغاز.. مقابلة ممثلي آلية مراجعة النظراء بأفريقيا والرجل الرابع في هرم السلطة بـ فيتنام

عبد العال: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الحوكمة والإدارة الرشيدة

رئيس البرلمان: نتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية المصرية الفيتنامية

أولًا : نشاط الدكتور رئيس مجلس النواب



وأكد الدكتور عبد العال خلال اللقاء:



ثانيًا : جلسـات مجلس النواب:-



في جلسة الاثنين 9/12/2019:



في جلسة الثلاثاء 10/12/2019:



- الدكتور " عبد العال " يعلن خلو مقعد النائب أحمد شرموخ بالمنيا .



أبرز الرسائل التي وردت في الجلسات:



نرصد حصـــــاد مجلـس الـنواب خلال الأسبوع من٧-١٣ ٢٠١٩، حيث شهد مجلس النواب هذا الأسبوع زخمًا ونشاطًا برلمانيا مكثفًا، حيث التقى الدكتور علي عبد العال بعدد من المسئولين الدوليين ،كما عقد المجلس على مدار ثلاثة أيام عمل متتالية جلساته العامة والتي كان محورها مصلحة المواطن المصري.ألتقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إبراهيم جمبارى رئيس لجنة الشخصيات البارزة والتابعة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ، والوفد المرافق ، وأكد الدكتور عبد العال خلال اللقاء أن مصر حققت خطوات واسعة في مجال الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما أكد حرص مصر على المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالآلية، و أن مصر مقبلة على مرحلة اللامركزية التي تحافظ على سلامة الدولة وتضمن وصول الخدمات والمرافق للمواطن في أبعد نقطة وذلك من خلال إقرار قانون الإدارة المحلية المنتظر مناقشته قريبًا في مجلس النواب.ومن جانبه أكد البروفسيور جمبارى أن التقرير الذاتي الخاص بمصر ستتم مناقشته في فبراير 2020 في اجتماع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.كما ألتقى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فام مينه شين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي-نتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية المصرية الفيتنامية، بما يتماشى مع العلاقات المتميزة بين بلدينا، وحجم وثقل البلدين إقليميًا ودوليًا.-نسعى لتعزيز التعاون مع فيتنام فى المجالات كافة، خاصة على الصعيد البرلمانى، ولدينا جمعية صداقة برلمانية مع البرلمان الفيتنامى.ومن جانبه أكد السيد شين أن وجود البرلمان المصرى وانتظام أعماله من عوامل الاستقرار المهمة لمصر، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون بين برلماني البلدين في المحافل الدولية.كما حرص الدكتور على عبد العال على استقبال عدد من طلبة المدارس والجامعات سواء في مكتبه أو بحضور جانب من الجلسات العامة للمجلس وذلك لترسيخ الثقافة البرلمانية لإطلاعهم على الإجراءات الإدارية والقانونية التي يدار بها مجلس النواب، وتعريفهم بتاريخ الحياة البرلمانية في مصر .في جلسة الأحد 8/12/2019:-في بداية الجلسة برئاسة الدكتور علي عبد العال تم عرض عدد " 55 " طلب مناقشة عامة مقدمة من السادة النواب بشأن سياسة الحكومة لتحديد موعد لمناقشتها.-وافق المجلس من حيث المبدأ وفي المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.-وافق المجلس من حيث المبدأ وفي المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.-أعلن المجلس خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي الذي وافته المنية ،وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات التكميلية.• وافق المجلس بجلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على 9 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب والبحث عن البترول والغاز .•كما وافق المجلس على إحالة عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها .- استهل المجلس جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال بمناقشة عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن مشاكل المواطنين .- وافق المجلس بالإجماع على عدم مناقشة البيانات العاجلة بغير حضور الوزراء، وكلف الأمانة العامة للمجلس بإخطار الحكومة بالبيانات العاجلة قبل إلقائها في المجلس ب ٤٨ ساعة.- ثم ناقش المجلس طلبات الإحاطة وطلب مناقشة عامة الموجهة من النواب إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، حول تراجع الدور الثقافي لهيئات قصور الثقافة والمسارح والأنشطة المختلفة للمكتبات في المحافظات القرى والنجوع.- الدكتور عبد العال يطالب الحكومة بسرعة تحديد موعد نظر بعض الاستجوابات المقدمة من النواب، خلال أسبوع ، ويؤكد لن نقبل بغياب الوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب .- على الحكومة تقديم قانون متكامل لإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى ، تتبع وزارة التخطيط خلال 15 يوما ، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من المعاملة في مكاتب الشهر العقارى .- إنشاء الصناديق الخاصة يجب أن يتم وفقًا لقواعد معينة.- طرح الحكومة لـ " سندات دولارية " لا يخالف الدستور ، وأن قانون ربط الموازنة العامة الذي وافق عليه المجلس وأصبح قانونا من قوانين الدولة يسمح لوزير المالية بطرح سندات دولارية في الداخل والخارج لسد عجز الموازنة، وأن البرلمان لن يسمح بأى مخالفة أو انحراف عن الدستور .- الدعم حق للمواطنين ويجب أن يصل لهم بكرامة ، فهذا حق من حقوق الإنسان.- وتعليقا على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة السراج فان مصر لن نقف مكتوفى الأيدى إزاء من يهدد الأمن القومى لمصر وأن السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي مرحب به دوما في مجلس النواب المصري.- على الحكومة سرعة حل مشكلة نقص عدد الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية.