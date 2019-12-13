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ديني

وزير الأوقاف: الناس على ثلاثة أنواع.. تعرف عليهم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:30 م
فضل العلم .. المعلم
فضل العلم .. المعلم والطبيب لا يقدمان النصيحة إلا بالتكريم
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلم والعلماء فقال في كتابه العزيز "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ".

واستشهد وزير الأوقاف في خطبته عن العلم، من مسجد القرية الحمرا، بمدينة الحمام، بحديث النبي الكريم الذي قال فيه "من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة"، وقال النبي "من خرج في طلب العلم فهو سبيل الله حتى يرجع" وقال كذلك "فضل العالم على العبد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب".


وذكر أن الناس على ثلاثة أنواع: العالم والمتعلم وثالث لا خير فيه، وهو الذي لا يعلم ولا يتعلم، وقالوا كن معلما أو متعلما ولا تكن الثالث الذي لا يعلم ولا يتعلم فتهلك.

وتابع: قالوا أيضا: من تعلم ثم عمل بما تعلم ثم علم الناس فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، ولهذا بحث سيدنا موسى عليه السلام عن العلم وسعى في طلبه وبذل فيه جهدا ليتعلم من العبد الصالح المعروف بسيدنا الخضر، وفي أدب المتعلم يقول نبى الله للعبد الصالح "قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا".

وشدد على أنه ينبغي على المتعلم أن يكون شديد الأدب مع المعلم، وقد قال الشاعر: 
إن المعلم والطبيب كليهما
لا ينصحان إذا هما لم يكرما
فاصبر لداءك إن جفوت طبيبه 
واصبر لجهلك إن جفوت معلما
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