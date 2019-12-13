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فن

محمد الشرنوبي يحصل على جائزة الكويت للإبداع 7.. بالفيديو والصور

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:39 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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آيه عاطف
حصل الفنان محمد الشرنوبي، مساء أمس على جائزة الكويت للإبداع 7، وتم تكريمه كأفضل مطرب شاب في حفل أقيم بالكويت، وسط حضور عدد من الفنانين المكرمين.

وعلى جانب آخر انتهى محمد الشرنوبى من تصوير فيلمه الجديد "بنات ثانوى" استعدادًا لعرضه الشهر القادم بجميع دور عرض السينما.

يذكر أن قدم محمد الشرنوبي العديد من الأعمال الفنية سواء في مجال التمثيل او الغناء كان من بينها البوم "زي الفصول الأربعة" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة.

يأتى ذلك إضافة الى مشاركته في مسلسل "زي النهاردة"، وحدوتة "ما تيجي يا مليجي" بالجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، و فيلم "الممر"، وغيرها من الأعمال.

محمد الشرنوبي يحصل على جائزة الكويت للإبداع 7.. بالفيديو والصور
محمد الشرنوبي يحصل على جائزة الكويت للإبداع 7.. بالفيديو والصور
محمد الشرنوبي يحصل على جائزة الكويت للإبداع 7.. بالفيديو والصور
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