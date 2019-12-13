نجوم الغناء المصري يتألقون في أقوى حفلات موسم الرياض

شهد موسم الرياض في دورته الحالية عددا ضخما من الحفلات الغنائية لنجوم الغناء من جميع أنحاء الوطن العربي، كما شهد حضور جماهيري كبير جدًا خاصة بعد الانفتاح الذي حدث بالمملكة العربية السعودية.



بينما تألق نجوم الغناء المصريون في إحياء الحفلات الغنائية بحضور كامل العدد، ونعرض في التقرير التالي أبرز النجوم المصريين الذين حققوا نجاح كبير في هذا الموسم.



محمد حماقي

أحيا محمد حماقي، مساء أمس الخميس، حفلا غنائيا ضخما ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير.



وقدم حماقي عددا من أبرز الأغاني الخاصة به من بينها :" كل يوم من ده، ويزلزل، وصور، وليلى، ومـ البداية، وراضيني، ويا ستار، واعمل إيه، وبعدنا ليه، وغيرها.



بينما تألق حماقي بغناء أغنية "مـ البداية" وهي أغنية ضمن أغاني ألبومه الأخير "كل يوم من ده" حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير جدًا.



عمرو دياب

تصدر النجم عمرو دياب لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بهاشتاج يحمل اسمه منذ فترة، وذلك بسبب حفله المنتظر في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



واحتفى جمهور الهضبة من للسعوديين بتجدد لقائهم مع عمرو دياب، من خلال الحفل المقرر إقامته يوم غدًا ١٤ ديسمبر على مسرح أبو بكر سالم.



أنغام

أحيت المطربة أنغام، حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فعاليات موسم الرياض، على خشبة مسرح أبو بكر سالم بالرياض بصحبة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركى آل الشيخ.



وقدمت أنغام عددا من أبرز أغانيها منها: "حالة خاصة جدا" "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "اساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".



شيرين عبدالوهاب

تألقت النجمة شيرين عبدالوهاب فى حفلها بموسم الرياض حيث غنت العديد من أغانيها التى أثارت حماس الجمهور وتفاعل معها لتضيء المسرح بهتافات محبيها وعشاقها .



وتفاعلت الفنانة شيرين خلال حفلها مع جمهورها الحاضرين الحفل ببعض الكلمات التى لاقت استحسانهم بشكل لافت، وظهرت شيرين فى فيديو الحفل وهى تقدم أحد معجبيها الذي يهتم بحضور جميع حفلاتها ، وحازت الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير.



محمد رمضان

أحيا الفنان محمد رمضان، حفلا غنائيا ضخما بموسم الرياض، وقدم العديد من المفاجآت لجمهوره كان من بينها صعوده على خشبة المسرح.



وقدم رمضان، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به منها :"مافيا" و"نامبر وان"، و"السلطان"، و"إنساي"، و"بابا"، و"بوم"، و"Money" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



تامر عاشور

أحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا تحت عنوان "ليالى المحروسة"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.



ويعد هذا الحفل هو الثانى للمطرب تامر عاشور فى السعودية، وقدم من خلاله باقة متميزة من أغانيه المحببة لدى جمهوره، منها، "كلموها عنى" و"بيت كبير" و"أنا بستسلم" و" قالولى نسيك " و" ذكريات كدابة "، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "أيام".