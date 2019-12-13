رينو في المقدمة.. السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر 2019

حققت شركات السيارات الأوروبية في مصر تطورا ملحوظا في المبيعات خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 نتيجة لالغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والتي تسببت في انخفاض اسعارها و من ثم زيادة مبيعاتها بعدما كانت صعبة الشراء على كثير من المصريين ولكن بعد ان تراجعت اسعارها حققت مبيعات وصلت الي 25.396 ألف سيارة بزيادة 20% عن عام 2018 .
وجاء الترتيب كالتالي :
1- رينو 11.050 ألف سيارة بحصة 49%
وجاء الترتيب كالتالي :
1- رينو 11.050 ألف سيارة بحصة 49%
renault
2- بيجو 6347 ألف سيارة بحصة 28%
peugeot
3- فيات 3244 سيارة بحصة 14.4%
fiat
4- سيتروين 1257 سيارة بحصة 5.5%
citroen
5- لاندروفر 330 سيارة بحصة 1.4%
land rover
6- جاجوار 142 سيارة بحصة 0.6%
jaguar
7- ألفاروميو 91 سيارة بحصة 0.4%
alfa romeo