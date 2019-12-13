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سيارات

رينو في المقدمة.. السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر 2019

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:42 م
renault logan
renault logan
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اشرف عطية
حققت شركات السيارات الأوروبية في مصر تطورا ملحوظا في المبيعات خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 نتيجة لالغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والتي تسببت في انخفاض اسعارها و من ثم زيادة مبيعاتها بعدما كانت صعبة الشراء على كثير من المصريين ولكن بعد ان تراجعت اسعارها حققت مبيعات وصلت الي 25.396 ألف سيارة بزيادة 20% عن عام 2018 .

وجاء الترتيب كالتالي :

1- رينو 11.050 ألف سيارة بحصة 49%
renault

2- بيجو 6347 ألف سيارة بحصة 28%
peugeot

3- فيات 3244 سيارة بحصة 14.4%
fiat

4- سيتروين 1257 سيارة بحصة 5.5%
citroen

5- لاندروفر 330 سيارة بحصة 1.4%
land rover

6- جاجوار 142 سيارة بحصة 0.6%
jaguar

7- ألفاروميو 91 سيارة بحصة 0.4%
alfa romeo
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