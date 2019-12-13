رينو في المقدمة.. السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر 2019

رينو

renault







بيجو

peugeot







فيات

fiat







سيتروين

citroen







لاندروفر

land rover







جاجوار

jaguar







ألفاروميو

alfa romeo



حققت شركات السيارات الأوروبية في مصر تطورا ملحوظا في المبيعات خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 نتيجة لالغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والتي تسببت في انخفاض اسعارها و من ثم زيادة مبيعاتها بعدما كانت صعبة الشراء على كثير من المصريين ولكن بعد ان تراجعت اسعارها حققت مبيعات وصلت الي 25.396 ألف سيارة بزيادة 20% عن عام 2018 .1-11.050 ألف سيارة بحصة 49%2-6347 ألف سيارة بحصة 28%3-3244 سيارة بحصة 14.4%4-1257 سيارة بحصة 5.5%5-330 سيارة بحصة 1.4%6-142 سيارة بحصة 0.6%7-91 سيارة بحصة 0.4%