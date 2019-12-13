هدفي يختلف عن كل الآليين.. صوفيا تكشف عن طبيعة عملها ومهامها| فيديو

قالت الروبوت صوفيا، إن ما يجعلها فريدة من نوعها أنها أول إنسان آلي اجتماعي يتم الاعتراف به من قبل الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها تختلف تماما عن باقي الروبوتات.



وأضافت صوفيا في حوارها مع برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن أي روبوت تمت صناعته يكون له مهمة محددة، مثل الحسابات، أو إجراء مهمة محددة، لكنها ليس لها مهمة تقوم بإنجازها على هذا النحو، ولكن طبيعة عملها تتعلق بالتعلم وكسب الخبرة من البشر.



وتنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في الفترة من 14-17 ديسمبر في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويُعد الذكاء الاصطناعي من أهم الموضوعات المطروحة على طاولة المنتدى هذا العام نظرًا لأهميته والفرص التي يتيحها للشباب ورواد الأعمال، إلى جانب التخوفات المصاحبة لاستخدامه وتطبيقاته المتعدّدة.



وفى هذا الإطار، تم دعوة الروبوت صوفيا - روبوت ذو ملامح بشرية إلى حدٍ كبير - لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى. ومن جانبها، قامت صوفيا بدعوة الحضور لمقابلتها خلال فعاليات المنتدى من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه قائلة: "انتظروا مشاركتي في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة. إنني متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا".



وتُعد صوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون.

