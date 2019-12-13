بيب جوارديولا يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق، وذلك بعد الشائعات التي أشارت لرحيله عن السيتيزينز.



وكانت بعض الإشاعات قد أشارت لوجود بند في عقد جوارديولا، يسمح له بفسخ تعاقده مع النادي والرحيل بنهاية الموسم الحالي لأي فريق.



وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة آرسنال :" لا يوجد بند في عقدي يسمح لي بفسخه في نهاية الموسم، هذا غير صحيح، لقد تحدثت في هذا الأمر منذ أسبوع، وتحدثت عن نواييا مع النادي."



ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على نادي أرسنال في ملعب الإمارات ، يوم الأحد القادم، في قمة الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.



وعند سؤاله عن تعاقدات الفريق في يناير، قال جوارديولا:"لم أتحدث مع الإدارة حول هذا الأمر، لكن اللاعبين الذين بدأوا الموسم سينهونه، إذا تغير شيء أعتقد أنه سيكون في الصيف وليس في يناير."



وعن غيابات فريقه عن مباراة الجانرز المرتقبة، قال بيب:"أجويرو وستونز لن يلعبا ، ستونز لديه إصابة عضلية،وأجويرو لم يتدرب مع الفريق، وهو نفس الأمر بالنسبة لديفيد سيلفا والذي لم يتدرب أمس، سنرى غدًا ماذا سيحدث."



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، متخلفًا عن ليفربول صاحب الصدارة، بفارق 14 نقطة كاملة.